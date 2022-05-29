Uçan kaykay kontrolden çıkınca göle çakıldı

Ürettiği uçan kaykay ile Manş denizini geçen Fransız mucit Frankie Zapata ölümden döndü. Fransa’daki bir gösteri uçuşu sırasında uçan kaykay kontrolden çıktı ve Zapata 15 metre yükseklikten döne döne göle çakıldı. 40 yaşındaki sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Frankie Zapata, kendi icadı olan jet motorlu uçan kaykayla çok sayıda gösteriye imza atmıştı.

Haberler - NTV 29.05.2022 - 14:39 | Son Güncelleme : 29.05.2022 - 14:45

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