Üniversitede korkuluk kırıldı: 5 öğrenci yaşamını yitirdi

Bolivya'da bir üniversitede çıkan tartışmada demir korkuluklar kırıldı. Üniversitede düzenlenen bir öğrenci toplantısının ardından, kalabalık grup arasında tartışma çıktı. Kattaki demir korkuluk yüke dayanamayarak kırıldı. Sekiz öğrenci dördüncü kattan zemine düştü. 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda öğrenci de arkadaşları tarafından düşmekten son anda kurtarıldı.

NTV 03.03.2021 - 08:37 | Son Güncelleme : 03.03.2021 - 08:41

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