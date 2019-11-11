Ünlü dergi "Son Akşam Yemeği"ne gönderme yaptı: Trump'a kim ihanet edecek?
ABD'de iç siyaset konularında referans haline gelen Politico dergisi, kapağına ABD Başkanı Donald Trump'ı bir ilüstrasyonla taşıdı. "Trump'a kim ihanet edecek?", başlığıyla yayımlanan derginin kapağında Leonardo da Vinci'nin ünlü "Son Akşam Yemeği" adlı tablosuna gönderme yapıldı. İşte ayrıntılar...
11.11.2019 - 14:29| Son Güncelleme : 11.11.2019 - 14:35
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