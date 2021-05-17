Ünlü model Filistin için yürüdü

İsrail'in orantısız ve yıkıcı Gazze saldırısı vicanları ayağa kaldırmış durumda... Çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesaplarından, İsrail'in saldırılarını protesto ediyor. O isimler arasında babası Filistinli olan Amerikalı manken Bella Hadid de var. Brooklyn’de Filistinliler’e destek yürüyüşüne, kefiye giyerek katılan ünlü model, ‘‘Bu bir din meselesi değil. Bu İsrail’in sömürgeciliği, etnik temizliği ve Filistin halkına yönelik yıllardır süren ırkçılığı’’ ifadelerini kullandı.
Abone ol
Paylaş
NTV 17.05.2021 - 13:44| Son Güncelleme : 17.05.2021 - 13:50
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.