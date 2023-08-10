Uzaya turistik uçuş: 90 dakika için servet ödediler
Uzay turizmi açısından önemli bir gün yaşandı. İngiliz iş insanı Richard Branson'ın Virgin Galactic şirketi, ikinci turistik uzay yolculuğunu gerçekleştirdi. ABD'nin New Mexico eyaletinden havalanan uzay aracında bir anne-kız ile 80 yaşındaki eski bir olimpiyat sporcusu, uzay sınırını geçerek astronot oldu. Virgin Galactic uçuşunun ücreti ise 450 bin dolar yani yaklaşık 12 milyon Türk lirası. Biletini 18 yıl önce satın alan eski olimpiyat sporcusu Jon Goodwin'in ise uzay uçuşu için 250 bin dolar ödediği belirtiliyor.
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