Venedik kanallarında dev keman

Venedik’te corona virüsten hayatını kaybedenleri anmak için, keman şeklindeki bir tekne kentin ünlü kanallarında gezdi Teknedeki müzisyenler, İtalyan besteci Antonio Vivaldi’nin eserlerini seslendirdi.

NTV 19.09.2021 - 09:08 | Son Güncelleme : 19.09.2021 - 09:41

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