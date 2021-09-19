Venedik kanallarında dev keman

Venedik’te corona virüsten hayatını kaybedenleri anmak için, keman şeklindeki bir tekne kentin ünlü kanallarında gezdi Teknedeki müzisyenler, İtalyan besteci Antonio Vivaldi’nin eserlerini seslendirdi.
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NTV 19.09.2021 - 09:08| Son Güncelleme : 19.09.2021 - 09:41
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