Venedik turist ağırlamaya başladı

İtalya'nın sınırlarını açmasıyla enedik yeniden turist akınına uğramaya başladı. Venedik kanalları yeniden canlandı. Venedik halkının bir bölümü bu durumdan şikayetçi... Turistleri protesto için haftasonunda venedik'te gösteriler vardı.

NTV 15.06.2020 - 14:06 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 15:10

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