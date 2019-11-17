Venedik'te yeni sel alarmı

İtalya'nın salı günü son 50 yılın en büyük taşkının yaşayan Venedik kentinde yine sel bekleniyor. Yeni sel dalgası kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Floransa, Pisa ve Torino kentleri teyakkuzda. İşte o görüntüler...
17.11.2019 - 17:20| Son Güncelleme : 17.11.2019 - 17:24
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