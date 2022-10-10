Venezuela’da heyelan: 22 ölü, 50’den fazla kayıp

Venezule’nın Aragua eylatinde sağanak yağış önce sele ardından heyelena yol açtı. Çok sayıda ev yerle bir oldu. Yetkililer ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda insanın da kayıp olduğunu açıkladı. Havadan çekilen görüntüler bölgede yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

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