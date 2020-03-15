Virüs esaretinde müzikli dayanışma

Dünya genelinde 130'un üzerinde ülkede görülen corona virüs salgını insanlari evlerine hapsetmiş durumda. Salgına karşı önlem olarak evlerinden çıkmayan pek çok kişi bu durumda morallerini yüksek tutmak için değişik yollar deniyor.
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NTV Haber 15.03.2020 - 13:41| Son Güncelleme : 15.03.2020 - 14:00
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