Virüse çare aranıyor (DSÖ Avrupa Bölgesi Bulaşıcı Hastalıklar Dir. Dr. Nedret Emiroğlu anlattı)

Virüse karşı hem aşı hem de ilaç bulma çabaları sürüyor. O çalışmaları, NTV yayına katılan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Acil Durumlar ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Dr. Nedret Emiroğlu anlattı. Emiroğlu, virüsün mutasyona uğrayıp uğramadığı sorusunu da cevapladı.

NTV 03.04.2020 - 09:51 | Son Güncelleme : 03.04.2020 - 10:17

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