Virüse rağmen 95. doğum günü (Uzaktan böyle kutladılar)

Yeni tip corona virüsün en çok etkilediği kişilerin ileri yaşlardaki insanlar olduğunu belirten uzmanlar, ayrıca yaşlılara virüs bulaştırmamak için halka uyarılar yapıyor. ABD'deki bir aile bu uyarıları dikkate alarak duygu dolu bir doğum günü kutlaması yaptı. İşte o anlar...

20.03.2020 - 13:35 | Son Güncelleme : 20.03.2020 - 13:41

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