Ekvador'da virüsten ölenler sokaklara atıldı

Latin Amerika ülkelerinden Ekvador kayıp cenazelerle gündemde. Salgının en yoğun olduğu günlerde morglar dolu olduğu için sevdiklerinin cenazelerini sokağa bırakmak zorunda kalan halk şimdi cenazeleri arıyor. Cenazelerin hastanelerde de kaybolduğu ortaya çıktı.
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NTV 08.05.2020 - 15:28| Son Güncelleme : 08.05.2020 - 16:24
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