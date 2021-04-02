Virüsün gölgesinde Paskalya

italyanlar Noel’den sonra en önemli dini bayramları paskalya yortusuna sıkı tedbirler altında girmeye hazırlanıyor. Yasaklar 6 nisan tarihine kadar geçerli olacak. 70 bin güvenlik görevlisi ülke genelinde karantina ihlallerini kontrol için görev yapacak. (Haber: Şeyda Canepa / Milano)

NTV 02.04.2021 - 13:19 | Son Güncelleme : 02.04.2021 - 13:37

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