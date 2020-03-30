Virüsün kaynağı Wuhan değil mi? (Amerikalı Profesör hayvan pazarı iddiasını yalanladı)

Amerikalı bir profesör, virüsün kaynağının Wuhan'daki canlı hayvan pazarı olmadığı iddiasını ortaya attı. Uzmana göre, salgının mutasyonla başladığını söylemek mümkün değil. Amerikalı profesör, virüsün daha hafif bir formunun yıllardır insanlar arasında var olabileceğini savunuyor. İşte ayrıntılar...

NTV 30.03.2020 - 16:09 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 17:07

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