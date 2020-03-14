Wuhan'da virüse yakalanıp iyileşen İngiliz anlattı: Kamyon çarpmış gibiydi

Dünya çapında 5 binden fazla kişinin ölümüne yol açan corona virüs salgınında ölümler toplam vakaların sadece küçük bir kesitini oluşturuyor. Şimdiye kadar hastalığı atlatan ve taburcu olanların sayısı da 69 bini geçmiş durumda. Çin'in Wuhan kentinde ilk hasta olanlardan biri İngiliz Connor Reed'di. Reed; yaşadıklarını ve hastalık sürecini anlattı. İngiliz genç, hastalığı "kamyon çarpmış gibiydi" şeklinde özetledi.

NTV 14.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 14.03.2020 - 09:49

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