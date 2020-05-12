Wuhan'daki 11 milyon kişiye test yapılacak

Dünyada corona virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde son günlerde yeni vakalar tespit edildi. Yetkililer, işi şansa bırakmamak için 11 milyondan fazla nüfusa sahip kentteki herkese test yapmaya karar verdi.
Abone ol
Paylaş
NTV 12.05.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 12.05.2020 - 14:21
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.