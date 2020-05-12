Wuhan'daki 11 milyon kişiye test yapılacak

Dünyada corona virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde son günlerde yeni vakalar tespit edildi. Yetkililer, işi şansa bırakmamak için 11 milyondan fazla nüfusa sahip kentteki herkese test yapmaya karar verdi.

NTV 12.05.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 14:21

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