Yangından bina dışındaki boruya tutunarak kurtuldular

ABD'nin New York kentinde bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangından kaçan 2 kişi, binanın dışındaki boruya tutunarak aşağı indi. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü itfaiyeci toplam 8 kişi yaralandı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Haberler - NTV 18.12.2021 - 10:42 | Son Güncelleme : 18.12.2021 - 10:49

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