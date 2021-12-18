Yangından bina dışındaki boruya tutunarak kurtuldular
ABD'nin New York kentinde bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangından kaçan 2 kişi, binanın dışındaki boruya tutunarak aşağı indi. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü itfaiyeci toplam 8 kişi yaralandı. Yangının nedeni araştırılıyor.
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