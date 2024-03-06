Yapay zekadan Trump görselleri: Sahte fotoğraflarda siyahilerle birlikte görüldü
ABD 5 Kasım'da yeni başkanını seçecek. Seçimler öncesi, adaylığına artık kesin gözle bakılan Donald Trump'ın seçim kampanyası gündemdeki yerini koruyor. Sosyal medyada Trump'ı siyahilerle birlikte gösteren sahte fotoğraflar yayıldı. Trump'ın yapay zekayla üretilen görsellerle siyahi seçmenden oy toplamaya çalıştığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...
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