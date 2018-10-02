Yarım asırlık bebek katliamı davası (48 yıl önce bulunan 760 bebek kemiği için adım yok)

02.10.2018 - 14:03

İrlanda Cumhuriyeti'nde küçük bir kentte küçük bir grup, sade bir anma töreni düzenlemişlerdi... Fotoğrafları görünce merak ettik... Tören, Tuam kentinin unutulmuş bebekleri içindi... Bir Katolik bakımevinde yaklaşık 40 yıl içinde ölen, annelerinden alınmış yüzlerce bebeğin kemiklerinin çıkarılıp onurlu bir şekilde yeniden defnedilmeleri için yapmışlardı bu töreni. Aslında olay İrlanda için bir yaraydı. Kent halkı ve sözkonusu bakımevinin hayattaki öksüzleri, ülke yönetiminin en azından son bir yıldır harekete geçmemesinden şikayetçi. İşte ayrıntılar...