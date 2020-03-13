Yazar Gökhan Kutluer İtalya'da son durumu anlattı: Halkta depresif hava hakim
İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan corona virüs salgını Avrupa’da en çok İtalya’nın canını yaktı. Vaka ve ölü sayısı hızla artarken halk panik içinde. Milano'ya yarım saat uzaklıkta bir bölgede yaşayan yazar Gökhan Kutluer, NTV canlı yayınında son durumu aktardı.
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13.03.2020 - 16:57| Son Güncelleme : 13.03.2020 - 17:25
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