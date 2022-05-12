Yazlık ev gelgite daha fazla dayanamadı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde meydana gelen kıyı erozyonu nedeniyle yazlık bir ev dalgalara kapıldı. Gelgit nedeniyle altındaki kum boşalan yazlık ev, bir anda okyanusa sürüklendi. Yetkililer hem ziyaretçileri hem de bölgede yaşayanları plajlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Haberler - İHA 12.05.2022 - 11:34 | Son Güncelleme : 12.05.2022 - 11:43

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