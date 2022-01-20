Yeni Zelandalı uzmandan deprem ve patlama uyarısı

Tonga’ya en yakın ülkeler arasında yer alan Yeni Zelanda’da yaşayan Profesör Mark Stirling, dev patlamayı NTV’ye değerlendirdi. Dünyanın önde gelen sismoloji laboratuvarından Otago Üniversitesi Jeoloji ve Deprem Bilim Bölümü Başkanı Stirling,Tonga’daki patlamayı ‘Bin yılın patlaması’ olarak değerlendirdi ve ‘‘Bölgede yeni patlamalar ve depremler yaşanabilir’’ uyarısında bulundu.

Haberler - NTV 20.01.2022 - 13:46 | Son Güncelleme : 20.01.2022 - 14:18

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