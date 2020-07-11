Yıllar sonra ilk kez görüntülendiler

Nijerya'nın güneydoğusundaki Kamerun sınırında nadir görülen bir goril türü kameralara yansıdı.. Yıllar sonra ilk kez görüntülenen yedi adet gorilin arasında yavruların da olması 'umut verici' olarak nitelendiriliyor. Dünyada sadece 300 tane kaldığı düşünülen Cross River gorilleri, Nijerya ve Kamerun'daki dağlık ormanlarda yaşıyor.

NTV 11.07.2020 - 17:36 | Son Güncelleme : 11.07.2020 - 17:52

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER