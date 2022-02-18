Yolcu ve mürettebat filikalarla tahliye edildi

Yunanistan'dan İtalya'ya gitmekte olan bir yolcu feribotunda yangın çıktı. Yetkililer yolcu ve mürettebatın filikalarla Korfu adasına götürüldüğünü belirtti. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor. Gemide 237 yolcu ve 51 mürettebat bulunuyordu. Olayda ölen ya da yaralanan olduğuna dair bir bilgi verilmedi.
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