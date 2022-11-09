Yolda ilerleyen adamı duvara ittirip bisikletini çaldılar
Meksika’da iki hırsız, bisikletle yolda ilerleyen bir adamı iterek duvara çartırdı. Adamın, çarpmanın şiddetiyle bayılarak yere düşmesinin ardaından da bisikletini ve ceplerindekileri çaldılar. Baygın adamı yerde bırakarak arkalarına bile bakmadan kaçıp giden hırsızlar aranıyor.
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