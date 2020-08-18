Yolda yürürken başına kedi düştü

Çin’de köpeğiyle birlikte yürüyen yaşlı adamın başına kedi düştü. Olayda kedi ve köpek yara almazken yaralı adam 23 gün hastanede kaldı. Videoyu izleyenler havadan düşen kediye mi yoksa olaya müdahale etmeye çalışan ayakkabılı köpeğe mi şaşıracaklarını bilemedi.

ntv.com.tr 18.08.2020 - 21:48 | Son Güncelleme : 18.08.2020 - 22:01

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