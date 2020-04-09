Yunanistan'da Paskalya kutlamalarına virüs kısıtlaması: Yazlığa gidene 300 euro ceza
Yunanistan'da corona virüs nedeniyle 83 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı bin 900'e yaklaştı. ülkede Paskalya Bayramı öncesinde şehirlerarası yollarda kontroller artırıldı. Ada sakinleri, insanların gelmemesi yönünde çağrıda bulundu. NTV Atina Muhabiri Derya Özcan, ülkede alınan önlemleri ve atılan adımları anlattı.
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09.04.2020 - 10:34| Son Güncelleme : 09.04.2020 - 10:48
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