Zelenski'nin danışmanı NTV'de | "Rusya kazanırsa dünya için sonuçları ağır olur"
Rusya'nın Ukrayna işgali 2 yıldan uzun süredir devam ederken Rus ordusunun saldırıları yeniden yoğunlaştı. Rus Bombardımanı Harkov ve Odesa'da yoğunlaşırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihalyo Podolyak Kiev'de NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Gazeteci ve Akademisyen Deniz Berktay'ın sorularını yanıtlayan Podolyak, Türkiye'nin barış çabalarına dikkat çekti, ancak savaşta inisiyatifin Rusya'nın eline geçtiğini söyledi. "Rusya Ukrayna'yı tamamen ele geçirmek istiyor" diyen Podolyak, "Rusya kazanırsa dünya için sonuçları ağır olur" ifadesini kullandı.
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