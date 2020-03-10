Piyasalarda corona virüs paniği sürer mi?

Ölümcül corona virüs ile ilgili gelişmeler piyasayı bir süredir tedirgin ediyor. Buna petrol fiyatlarındaki sert düşüş de eklenince küresel ekonomi yeni haftaya borsalardaki sert düşüşle başladı. Peki bundan sonra borsa, altın ve döviz cephesinde neler olabilir, beklentiler ne durumda? İşte yanıtı...
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NTV 10.03.2020 - 14:06| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 14:47
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