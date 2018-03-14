Trump'ın Tillerson kararı piyasaları nasıl etkiledi?

14.03.2018

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore, Rusya ve İran ile dış siyasette yaşanan anlaşmazlıkların ardından salı günü Tillerson'un görevine son verdi ve bu pozisyona CIA Direktörü Mike Pompeo'yu getirdi. Dolar, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un ani bir şekilde görevden alınmasıyla kazançlarını silmesinin ardından çarşamba günü yen ve diğer büyük paralar karşısında zayıfladı. Küresel piyasalar, "ticaret savaşları" endişeleri ve ABD'de siyasi gelişmelerin neden olduğu tedirginliklerle negatif bir seyir izliyor. Geri Sayım'da Berfu Güven, Servet Yıldırım ve Mahfi Eğilmez konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



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