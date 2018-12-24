eN Sağlıklı Sohbetler 23 Aralık 2018

24.12.2018 - 09:04

Burcu Kaya ve Dr. İbrahim Ersoy, her hafta farklı bir konuyu bilimsel araştırmalar ışığında, uzmanlarla birlikte eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor...

Kadınların sosyal yaşamdaki tercihleri sağlıklarını nasıl etkiliyor?

Kadın hastalıklarından korunmak için hangi testleri yaptırmak hayati önem taşıyor?

Bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya ve Dr. İbrahim Ersoy konunun uzmanlarıyla En Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor.

Medikal Onkolog Prof. Dr. Deniz Yamaç ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Belgin Polat’ın konuk olacağı eN Sağlıklı Sohbetler 23 Aralık Pazar 19.10’da NTV’de..