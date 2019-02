Gece Gündüz 19 Şubat 2019

20.02.2019 - 09:01

The Tiger Lillies NTV'de.

Sıra dışı performanslarıyla The Tiger Lillies İstanbul'a İŞ Sanat Sahnesi'ne geliyor

1989 yılında Martyn Jacques tarafından kurulan The Tiger Lillies; tiyatroyu, kabareyi, vodvilleri, çingene müziklerini, operayı, şansonları punk öğelerle alışılmadık bir tarzda ve sıra dışı bir sahne performansıyla harmanlıyor.

Martyn Jacques, Adrian Stoud, Jonas Golland gösteriden saatler önce 19 Şubat Salı 17.35'te Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'e konuk oluyor.