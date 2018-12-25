Gece Gündüz 24 Aralık 2018

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ve "Müslüm"ün yapımcısı Mustafa Uslu NTV'de!
"Müslüm" filmi ile 6 milyonun üzerinde gişe rakamına ulaşan yapımcı Mustafa Uslu, bir süredir yine bir gerçek hikaye üzerine çalışıyor.
İkinci Dünya Savaşı'nda büyük rol oynayan ajan Çiçero yani İlyas Bazna'nın hikayesini anlatan filmi Serdar Akar yönetiyor. Filmde Çiçero'ya sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Erdal Beşikçioğlu hayat veriyor.
2019'un ilk ayında vizyona girmesi planlanan filmle ilgili tüm detayları Erdal Beşikçioğlu ve Mustafa Uslu 24 Aralık Pazartesi 17.35'te Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak.