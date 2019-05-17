Hafta Biterken 17 Mayıs 2019

17.05.2019 - 16:32

Geçen hafta ne konuşuldu, manşetlere ne çıktı... Haftanın görüntüleri, öne çıkan açıklamaları, satır arasında kalanlar... Haftanın geride bıraktıklarını Deniz Kilislioğlu ekrana taşıyor.Bu haftanın gündeminde; ABD - İran hattı gergin. İki ülke askeri pazularını gösteriyor. ABD savaş gemisini ve bombardıman uçaklarını bölgeye gönderdi. İran ise ABD’yi tehdit ediyor. “Kim ne kadar güçlü?” sorusuna yanıt aranıyor.

İdlib’te tansiyon yüksek. Suriye ordusu bombardıman yapıyor. Türkiye ise süreçten rahatsız... Peki, son durum ne olacak?

Digital müzik listeleri tartışma konusu. Sanatçıları nasıl kategorize ediyor, tüketiciye beğenisine uygun öneri listelerini nasıl gönderiyor? İşin algoritması ne? Kategorizasyondan şikayetçi Redd Grubu Spotify ile ne görüştü? Fener Ol kampanyası Türkiye’nin gündeminde. Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye liginde dört takım haricinde hepsi borç batağında. Sebep ne, nasıl çözülür?

Hafta Biterken, her Cuma saat 15.15'te NTV'de...