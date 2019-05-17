NTV

Hafta Biterken 17 Mayıs 2019
17.05.2019 - 16:32

Geçen hafta ne konuşuldu, manşetlere ne çıktı... Haftanın görüntüleri, öne çıkan açıklamaları, satır arasında kalanlar... Haftanın geride bıraktıklarını Deniz Kilislioğlu ekrana taşıyor.Bu haftanın gündeminde; ABD - İran hattı gergin. İki ülke askeri pazularını gösteriyor. ABD savaş gemisini ve bombardıman uçaklarını bölgeye gönderdi. İran ise ABD’yi tehdit ediyor. “Kim ne kadar güçlü?” sorusuna yanıt aranıyor.
İdlib’te tansiyon yüksek. Suriye ordusu bombardıman yapıyor. Türkiye ise süreçten rahatsız... Peki, son durum ne olacak?
Digital müzik listeleri tartışma konusu. Sanatçıları nasıl kategorize ediyor, tüketiciye beğenisine uygun öneri listelerini nasıl gönderiyor? İşin algoritması ne? Kategorizasyondan şikayetçi Redd Grubu Spotify ile ne görüştü? Fener Ol kampanyası Türkiye’nin gündeminde. Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye liginde dört takım haricinde hepsi borç batağında. Sebep ne, nasıl çözülür?
Hafta Biterken, her Cuma saat 15.15'te NTV'de...

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2019-05-10-16h22m17s26.png

Hafta Biterken 10 Mayıs 2019

 10.05.2019 - 16:31
vlcsnap-2019-05-04-13h26m51s74.png

Hafta Biterken 3 Mayıs 2019

 04.05.2019 - 13:35
vlcsnap-2019-04-26-16h18m55s100.png

Hafta Biterken 26 Nisan 2019

 26.04.2019 - 16:27
vlcsnap-2019-01-25-17h05m42s241.png

Hafta Biterken 25 Ocak 2019

 25.01.2019 - 17:13

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP