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Hafta Biterken 2 Ağustos 2019
02.08.2019 - 16:24

Geçen hafta ne konuşuldu, manşetlere ne çıktı... Haftanın görüntüleri, öne çıkan açıklamaları, satır arasında kalanlar... Haftanın geride bıraktıklarını Deniz Kilislioğlu ekrana taşıyor.
Bu haftanın gündeminde; ABD ve Türkiye, Suriye’de güvenli bölgede uzlaşamıyor... “Beş yıldır masada olan güvenli bölgede taraflar neden uzlaşamıyor?”, “ABD hangi dönemler öneriyi Türkiye’nin önüne ‘oyalama taktiği’ olarak getiriyor?”
Doğu Akdeniz’de sondaj gerilimi sürerken Rumların tek taraflı adımlarına karşı Türk tarafı Maraş kartını açtı... “45 yıldır kapalı ‘Hayalet şehir’ Maraş’ı turizme açmak kolay mı?”, “Ekonomik ve hukuki zorlukları neler?” Harekattan sonra 1975’te Dışişleri Heyeti’yle Maraş’a giren Emekli Büyükelçi Uluç Özülker anlatıyor...
16 yaşında... Yıllarca bilgisayar oyunu oynadı... Senelerin karşılığını üç milyon dolarla aldı... Fortnite Dünya Turnuvası’nda finali kazandı... “O kazandı, ama diğer çocuklar ne kaybetti?”, “Bu ödül, bilgisayar oyunu dünyasını ve bağımlılıkları nereye evirecek?”
Hafta Biterken, her Cuma saat 15.15'te NTV'de...

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