Hafta Biterken 28 Haziran 2019

28.06.2019 - 16:41

Geçen hafta ne konuşuldu, manşetlere ne çıktı... Haftanın görüntüleri, öne çıkan açıklamaları, satır arasında kalanlar... Haftanın geride bıraktıklarını Deniz Kilislioğlu ekrana taşıyor.Bu haftanın gündeminde; Mustafa Denizli yeniden İran’da. Dünyada en fazla Türk taraftarı bulunan takım Traktör Sazi’nin “müthiş” taraftarıyla buluşuyor. 7 Temmuz’da takımı Türkiye’de kampa sokacak. Takım için hedefi ne?

“ABD ambargoları kıskancındaki İran’da nasıl yaşıyor?”, “Ambargolarla ilgili ne düşünüyor?” Mustafa Denizli anlatıyor...

İstanbul Jazz Festivali başlıyor. Onlarca sanatçı ve gruptan en dikkat çekeni 80 ve 90’ların kült gurubu Mozaik. Kimi elektronik mühendisi, kimi doktor, kimi yazar, kimi yönetmen. Grup “mozaik” tarzdaki müziği ile 17 Temmuz’daki konsere nasıl hazırlanıyor?

Osmanlı’nın eski Maarif ve Dahiliye Nazırı Ali Kemal’in torunu, Boris Johnson İngiltere’de Başbakanlık yolunda. Kendine has tarzı ile siyasette merdivenleri çıkıyor. “Johnson nasıl biri?”, “İngiltere’nin yeni Trump’ı mı?” İngiliz siyasetçiler, Jonhson’ı anlatıyor.

“Yeni askerlik düzenlemesi ne getiriyor?”, “Kimi nasıl etkileyecek?”, “Bundan sonra sistem nasıl işleyecek?”

Hafta Biterken, her Cuma saat 15.15'te NTV'de...