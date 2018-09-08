NTV

Hafta Biterken 7 Eylül 2018
08.09.2018 - 12:53

Geçen hafta ne konuşuldu, manşetlere ne çıktı... Haftanın görüntüleri, öne çıkan açıklamaları, satır arasında kalanlar... Haftanın geride bıraktıklarını Deniz Kilislioğlu ekrana taşıyor.
İdlib'e opersayonun ayak sesleri geliyor... Türkiye endişeli... Türkiye-Rusya-İran üçlü mekanizması krize çözüm arıyor...
Hafta içi Avrupa'dan iki önemli isim Türkiye'yi ziyaret etti. Biri Alman, diğeri Yunan Dışişleri Bakanı'ydı. Yunan bakanın sebeb-i ziyareti Yunan Başkonsolosluğu'nun yeniden açılışıydı... Binanın unutulan tarihi ekrana geliyor.
Brezilya "Ulusal Hazinesi"ne ağlıyor. Tarihi müzede çıkan yangın sonucu, Brezilya'nın elinde ne kadar kültürel değer varsa kül oldu. Tarihi mekanlar nasıl korunmalı, ne gibi önlemler alınmalı?
Video hakem uygulaması tartışılmaya devam ediyor. Sistem başarılı işliyor mu? İnsan faktörü ne kadar etkili?
Hafta Biterken, her Cuma saat 15.20'de NTV'de...

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