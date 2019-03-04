Hayat Yeniden 3 Mart 2019

Hayat Yeniden gerçek vaka öyküleriyle hastalara umut olmaya devam ediyor…
54 yaşındaki Tülay Tatar'ın 15 yıl önce miyom nedeniyle rahmi ve sağ yumurtalığı alınmıştır. Karın ağrısı şikayetiyle tekrar doktora gittiğinde ise sol yumurtalığından göbeğe kadar uzanan bir kitle tespit edilir. Detaylı tetkikler sonucu Tatar’a yumurtalık kanseri teşhisi konulur ve cerrahi müdahale planlanır.
Tülay Tatar bu zorlu süreci atlatıp tekrar sağlığına kavuşabilecek mi?
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Osman Temizkan’ın anlatımıyla Hayat Yeniden 3 Mart Pazar 18.15’te NTV’de...