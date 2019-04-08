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Hayat Yeniden 7 Nisan 2019
08.04.2019 - 11:48

Hayat Yeniden gerçek vaka öyküleriyle hastalara umut olmaya devam ediyor…
Kırgizistan'da yaşayan Nurlanbek Tillaev'in 2010'da geçirdiği trafik kazasından sonra belden aşağısı kısmen felç olur. Çocuk sahibi olmak isteyen Tillaev'in kaza sebebiyle tek yolu tüp bebek yöntemidir. Çocuk sahibi olma hayalleriyle İstanbul'a gelen Nurlanbek Tillaev ve eşi, Doç. Dr. Turgut Aydın ile biraraya gelir.
Arzykan ve Nurlanbek büyük umutlarla çıktıkları bu yolculuğun sonunda hayallerine kavuşabilecek mi?
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Turgut Aydın'ın anlatımıyla Hayat Yeniden 7 Nisan Pazar 18.15'te NTV'de...

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