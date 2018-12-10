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Hayat Yeniden 9 Aralık 2018
10.12.2018 - 09:20

Hayat Yeniden gerçek vaka öyküleriyle hastalara umut olmaya devam ediyor…
Mehmet Özdemir 58 yaşında Kütahya’da yaşayan bir kepçe operatörü. 1 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Mehmet Bey, baş dönmesi, denge bozukluğu ve düşme atakları yaşıyor. Vücudu güçsüzleşen ve ayakta duramaz hale gelen Mehmet Bey’e boyunda daralma teşhisi konuluyor.
Yatalak ve felç kalma riskiyle karşı karşıya kalan Mehmet Bey sağlığına kavuşabilecek mi?
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bülent Önal’ın anlatımıyla Hayat Yeniden bu Pazar 18:15’te NTV’de…

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