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Makam Farkı 15 Aralık 2018
16.12.2018 - 09:50

Sanat müziği tutkunu Mehmet Barlas ile ciddi bir sanat müziği takipçisi Oğuz Haksever’in sunumuyla her hafta müziğin farklı formlarından seçkin yorumlar Makam Farkı’nda izleyiciyle buluşuyor.
Makam Farkı bu hafta Nesrin Sipahi’nin seslendirdiği “Son Hıçkırık” eseriyle açılıyor. Bekir Ünlüataer, Sümer Ezgü, Ata Demirer ve Ayta Sözeri’nin yorumladıkları eserlerle renklenen program, Aretha Franklin’den unutulmaz bir performans ile devam ediyor.
Makam Farkı, her Cumartesi 15.15’te, tekrarıyla Pazar 11.15’te NTV ekranlarında; her Pazar 12.10’da NTV Radyo’da.

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