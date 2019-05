Makam Farkı 25 Mayıs 2019

26.05.2019 - 11:31

Radyoda başlayan, macerasını televizyona taşıyan bir klasik; ekranların en musiki programı yeniden ekranlarda... Sanat müziği tutkunu Mehmet Barlas ile ciddi bir sanat müziği takipçisi Oğuz Haksever’in sunumuyla her hafta müziğin farklı formlarından seçkin yorumlar Makam Farkı’nda izleyiciyle buluşuyor.



Makam Farkı bu hafta, bir Zekai Dede bestesiyle açılıyor. Ahmet Erdoğdular’ın seslendirdiği “Bin Cefa Görsem Ey Sanem Senden” eserini, Çiğdem Gürdal, Bekir Sıtkı Sezgin gibi özel isimlerin özel yorumları takip ediyor. Makam Farkı, usta müzisyenler Hauser ile Caroline Campbell’den unutulmaz bir performans ile sona eriyor. Makam Farkı, her Cumartesi 15.15’te, tekrarıyla Pazar 09.15’te NTV’de; her Pazar 12.10’da NTV Radyo’da.