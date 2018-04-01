NTV

Makam Farkı 31 Mart 2018
01.04.2018

Radyoda başlayan, macerasını televizyona taşıyan bir klasik; ekranların en musiki programı yeniden ekranlarda...
Sanat müziği tutkunu Mehmet Barlas ile ciddi bir sanat müziği takipçisi Oğuz Haksever'in sunumuyla her hafta müziğin farklı formlarından seçkin yorumlar Makam Farkı'nda izleyiciyle buluşuyor. Makam Farkı bu hafta, Münir Nurettin Selçuk'un seslendirdiği "Aşıka Bağdat Sorulmaz" eseriyle açılıyor. Münip Utandı ile Tülin Korman'ın birlikte seslendirdiği "Gel Ey Denizin Nazlı Kızı" ve Tülin Yakarçelik ile Ayla Büyükataman'ın unutulmaz tango yorumu "Seni Ne Kadar Öpsem Doyamam" ile devam ediyor. Haris Alexiou, Bekir Ünlüataer ve Recep Aktuğ'un yorumlarıyla yer aldıkları Makam Farkı, Cumartesi 15.15'te, tekrarıyla Pazar 10.15'te NTV ekranlarında; Pazar ise 12.15'te NTV Radyo'da.

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