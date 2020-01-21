Avustralya'da develer, atlar ve kangurular neden itlaf ediliyor? (Pasaport 20 Ocak 2020)
Avustralya’da yangınlar aylarca sürdü. Ormanlar yandı, 1 milyon hayvan can verdi. Avustralya hükümeti neden sessiz kaldı? Develer, atlar ve kangurular neden itlaf ediliyor? Pasaport, Avustralya yangını ve dünyanın en önemli sorunlarından iklim değişikliğini ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 20 Ocak Pazartesi 21.00’de NTV’de.
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