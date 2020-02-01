BM İyi Niyet Elçisi Mert Fırat ''İhtiyaç Haritası''nı anlatıyor... (İyi Hikayeler 31 Ocak 2020)
Umut veren, fark yaratan, ilham kaynağı olan "İyi Hikayeler", Nef Vakfı ile birlikte NTV'de ekrana geliyor. "İyilikler daha da büyüsün, yayılsın ve hepimize dokunsun" mottosuyla başlayacak bu iyilik hareketi, farkındalığın artması ve iyiliklerin çoğalmasını hedefliyor. İzleyicilerin de desteğiyle ekrana gelecek İyi Hikayeler'de; Anadolu'nun dört bir köşesinde yapılan iyilikler ve kahramanları tüm Türkiye'ye duyurulacak. İzleyiciler kendilerine yapılan iyilikleri, e-posta yoluyla gönderebilecek ya da Twitter ve Instagram'dan İyi Hikayeler'i takip ederek #iyihikayeler etiketiyle paylaşımda bulunabilecek. İyi Hikayeler'in bu haftaki bölümünde; Toplum yararına çalışan bir gönüllü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nin İyi Niyet Elçisi konuk olacak. Türkiye'nin önde gelen oyuncularından Mert Fırat kurucusu olduğu İhtiyaç Haritasını anlatacak. İyi Hikayeler, Berfu Güven'in sunumu ve Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur'un yorumlarıyla 31 Ocak Cuma 21.15'te NTV'de.
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