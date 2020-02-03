Bölgesel zayıflama yöntemleri ve sağlıklı bir cilde sahip olmanın yolları (Adım Adım Sağlık 2 Şubat 2020)

İnsan vücudu kusursuz işleyen bir orkestra gibidir ve bu orkestranın şefi de sizsiniz... Adım Adım Sağlık, her Pazar 16.05’te NTV’de.
Sağlığınızı doğru yönetmenin yollarını her hafta Zehra Küçük ve Dermatoloji Uzmanı Dr. Yusuf Topal, konunun uzmanlarıyla konuşacak. Bölgesel zayıflama yöntemleri neler? Sağlıklı bir cilde sahip olmanın yolları nedir? Medikal Estetik Hekimi Dr. Emre Çiçek ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Nuran Erdağı merak edilen soruları yanıtlayacak. Adım Adım Sağlık, 26 Ocak Pazar 16.05’te NTV’de.

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