"Fırtına" oyununun ekibi ve Altın Küre'nin kazananları NTV'de... (Gece Gündüz 6 Ocak 2020)
Müzik ile tiyatroyu birleştiren çocuk oyunu Fırtına, İş Sanat Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyor. Beethoven tarafından Shakespeare'in oyunundan ilhamla bestelendiği rivayet edilen oyunun yönetmeni Ege Maltepe, müziklerini icra eden Emir Gamsız ve oyunun anlatıcısı ve oyuncusu Ceyda Düvenci 6 Ocak Pazartesi 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'e konuk olacak. Gece Gündüz'de ayrıca 5 Ocak'ı 6 Ocak'a bağlayan gece dağıtılacak Altın Küre ödüllerine dair haberler de olacak...
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