Kalp ve damar cerrahisinde kullanılan en yeni yöntemler neler? (Adım Adım Sağlık 19 Ocak 2020)
İnsan vücudu kusursuz işleyen bir orkestra gibidir ve bu orkestranın şefi de sizsiniz... Adım Adım Sağlık, her Pazar 16.05'te NTV'de. Sağlığınızı doğru yönetmenin yollarını her hafta Zehra Küçük ve Dermatoloji Uzmanı Dr. Yusuf Topal, konunun uzmanlarıyla konuşacak. Kalp ve damar cerrahisinde kullanılan en yeni yöntemler neler? Kusursuz bir cilde sahip olmanın yolları neler? Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mahmut Akyıldız ve Dermatoloji Uzmanı Öykü Maraşoğlu Çelen merak edilen soruları yanıtlayacak. Adım Adım Sağlık, 19 Ocak Pazar 16.05'te NTV'de.
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