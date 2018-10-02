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Pasaport 1 Ekim 2018
02.10.2018 - 10:18

Yemen’de dünyanın gözlerinden uzakta bir iç savaş ve insani dram yaşanıyor. İnsanlar yapraklarla besleniyor, çocuklar koleradan ölüyor. Bölgenin iki ülkesi İran ve Suudi Arabistan çekişmesi Yemen’deki iç savaşı derinleştiriyor. Kimilerine göre bu bir mezhep savaşı kimilerine göreyse bölgedeki liderliği ele geçirme mücadelesi.
Mete Çubukçu ile Pasaport İran ve Suudi Arabistan’ın taraf olduğu ve yüzbinlerce çocuğu etkileyen iç savaşı ele alıyor.
Mete Çubukçu ile Pasaport 1 Ekim Pazartesi 21.00’de NTV’de.

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